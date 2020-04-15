Якщо Зеленський допустить дефолт, то демонтаж країни буде чисто технічним питанням, - Климпуш-Цинцадзе

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Якщо чинна влада допустить дефолт, то демонтаж країни буде суто технічним питанням. Коломойський зацікавлений збанкрутувати країну і потім скупити її за безцінь.

Про це сказала народна депутатка фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе у своєму відеоблозі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вже навіть провали і зрадницька політика влади не вражає так, як те, що попри це все їм через ЗМІ вдається задурманювати людям голови і напускати в очі туман. Буквально вчора КМІС оприлюднив своє нове дослідження. Як на мене, він просто показує картину абсурду суспільної думки в Україні. Вдумайтеся, 65% наших громадян вважає, що влада не справилася із забезпеченням лікарень тестами. 70% громадян України вважає, що влада не справилася із забезпеченням захисними засобами наших медиків. І одночасно 46% наших громадян вважає, що влада успішно справляється з боротьбою з коронавірусом. І ті самі 46% вважають, що нам не варто продовжувати співпрацю з МВФ", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що це означає, що половину населення України новітні політики переконали в тому, що чорне – це біле.

"Людей переконують в тому, що дефолт – це прощення усіх боргів. Отак раз – і ти вже нікому нічого не винен. Такий собі екшн від творців "кінця епохи бідності" і "зробимо їх разом". Насправді при дефолті людей чекає не телевізійне, а реальне зубожіння. Тому що це буде повернення до 90-х, які, слава Богу, багато хто не застав, а дехто, на жаль, забув", – зауважила Климпуш-Цинцадзе.

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Депутатка зазначила, що Коломойський зацікавлений збанкрутувати країну і потім скупити все за безцінь.

"От Коломойський добре пам’ятає, він зацікавлений збанкрутувати країну, а потім скуповувати її за безцінь. Він хоче повернення купонів. Так, долар тоді буде точно по 8, тільки 8 тисяч. І тоді ті, хто вивів мільярди з України, зможе купувати її оптом. І хай вас не тішить таке чарівне іноземне слово "емісія", якою вас обіцяють рятувати. Тому що емісія – це друкарський станок, і ми добре пам’ятаємо, як вона працює. Це означає, що ціни будуть зростати зранку, в обід і ввечері. Що ми будемо змушені заплатити за хлібину купу грошей, яка буде більша, ніж та сама хлібина. І не треба гадати як то все буде. Тому що маємо живий реальний приклад з нашого недавнього минулого. Пригадуєте таке слово – квадрильйон. Так от, в Україні 1996 році дохідна частина бюджету становила 2 квадрільйони 390 трильйонів карбованців. Ціни з 1991 по 1996 рік в Україні зросли в 95 тисяч разів, а долар коштував 176 тис купонокарбованців. Так от, якщо такий сценарій влада буде реалізовувати, то насправді демонтаж країни залишиться вже суто технічним питанням", – додала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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