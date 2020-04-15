Обмін полоненими проводитиметься у двох локаціях, - Резніков

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Обмін полоненими на Донбасі проводитиметься у двох локаціях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Українська сторона очікує і робить усе для проведення чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО у два найближчі робочі дні перед Великодніми святами, - зазначив він.

"У нас є сьогодні більш чітка впевненість, що це відбудеться до Великодня, протягом двох наступних робочих днів - четверга та п'ятниці. Ми дмухаємо на воду і сподіваємося, що він відбудеться до Великодніх свят, у ці робочі дні. Ми намагаємося максимально прискоритися, зробити те, що залежить від нас, і будемо готові", - повідомив він.

Резніков зазначив, що підстави для стриманого оптимізму дає заява спецпредставника глави ОБСЄ в ТКГ Гайді Грау про те, що всі сторони цього процесу дали їй підтвердження, що основні базові моменти, про які домовилися на останньому засіданні ТКГ, були досягнуті.

"Передова група працює там уже два дні, зокрема, мій заступник. Він особисто перевірив місця обсервації, куди наших громадян повезуть після обміну на 14 днів. Там вони будуть забезпечені доглядом, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв'язку для спілкування з рідними та близькими хоча б через відеозв'язок", - розповів він.

За його словами, найімовірніше, обмін утримуваними особами відбудеться у двох місцях, оскільки навіть між двома непідконтрольними сьогодні українській влади тимчасово окупованими територіями Луганської та Донецької областей також є внутрішній кордон через пандемію коронавірусу. "Тому це буде у двох точках. Наразі логістично це визначається, узгоджується", - зазначив Резніков.

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