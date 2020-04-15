ВООЗ рекомендує країнам знімати карантинні обмеження поетапно

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У Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендують країнам поетапно знімати карантин, щоб не викликати сильного поширення коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Так, між кожним етапом ослаблення має бути 2 тижні переходу, коли влада оцінюватиме вплив змін на епідемічну ситуацію.

"Щоб зменшити ризик нових спалахів, заходи слід скасовувати поетапно, оцінювати епідеміологічні ризики і соціально-економічні вигоди. В ідеалі між етапами має бути не менше 2 тижнів, що відповідає інкубаційному періоду COVID-19, щоб було достатньо часу для оцінки ризиків нових захворювань" , - зазначили в ВООЗ.

У разі відновлення зростання захворюваності в організації закликають повторно посилювати карантин.

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