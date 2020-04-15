ВООЗ рекомендує країнам знімати карантинні обмеження поетапно

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Так, між кожним етапом ослаблення має бути 2 тижні переходу, коли влада оцінюватиме вплив змін на епідемічну ситуацію.
"Щоб зменшити ризик нових спалахів, заходи слід скасовувати поетапно, оцінювати епідеміологічні ризики і соціально-економічні вигоди. В ідеалі між етапами має бути не менше 2 тижнів, що відповідає інкубаційному періоду COVID-19, щоб було достатньо часу для оцінки ризиків нових захворювань" , - зазначили в ВООЗ.
У разі відновлення зростання захворюваності в організації закликають повторно посилювати карантин.
это эпидемия - ой нет, это пандемия...
все по домам - забирайте своих всех из очагов...
маска бесполезна - носите маски все поголовно...
карантин 2 недели - но еще 10 дней выздоровевший носитель...
вакцина на подходе - но у больных не вырабатывается иммунитет и антитела...