ВООЗ рекомендує країнам знімати карантинні обмеження поетапно

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ВООЗ рекомендує країнам знімати карантинні обмеження поетапно

У Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендують країнам поетапно знімати карантин, щоб не викликати сильного поширення коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Так, між кожним етапом ослаблення має бути 2 тижні переходу, коли влада оцінюватиме вплив змін на епідемічну ситуацію.

"Щоб зменшити ризик нових спалахів, заходи слід скасовувати поетапно, оцінювати епідеміологічні ризики і соціально-економічні вигоди. В ідеалі між етапами має бути не менше 2 тижнів, що відповідає інкубаційному періоду COVID-19, щоб було достатньо часу для оцінки ризиків нових захворювань" , - зазначили в ВООЗ.

У разі відновлення зростання захворюваності в організації закликають повторно посилювати карантин.

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Коронавірус і карантин
ВООЗ карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 буков
Трамп и прокурор Барр отказали фонду Билла Гейтса в проекте тотальной всемирной вакцинации нового типа с использованием чипов. По сути, под вывеской ликвидации эпидемии коронавируса Гейтс пытался провести в жизнь один из своих глобальных проектов
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15.04.2020 20:02
+9 Ali Hasan
Багаті країни можуть дозволити собі знімати карантин поетапно. А в Україні через два тижні у половини жителів не буде грошей!
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15.04.2020 19:56
+7 Вася Шевченко f77d76ba
методом тыка...
это эпидемия - ой нет, это пандемия...
все по домам - забирайте своих всех из очагов...
маска бесполезна - носите маски все поголовно...
карантин 2 недели - но еще 10 дней выздоровевший носитель...
вакцина на подходе - но у больных не вырабатывается иммунитет и антитела...
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15.04.2020 20:00
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