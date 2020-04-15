КС визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом

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Конституційний суд України визнав неконституційним положення закону 2014 року "Про запобігання фінансової катастрофи і створення передумов для економічного зростання в Україні", в частині, що стосується забезпечення суддів службовим житлом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.

"Цим рішенням Конституційний суд визнав не відповідним Конституції України (є неконституційним) положення підпункту 1 пункту 28 розділу II Закону", - сказано в повідомленні.

Повний текст рішення буде опубліковано на офіційному вебсайті Конституційного суду України в рубриці "Акти КСУ".

Закон "Про запобігання фінансової катастрофи і створення передумов для економічного зростання в Україні" був проголосований разом з антикризовими поправками до держбюджету 2014 27 березня 2014 р і входить у пакет, фінансову підтримку якому готовий надати Міжнародний валютний фонд (МВФ) та інші міжнародні кредитори. Закон набрав сили 1 квітня 2014 р.

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Положення підпункту 1 п.28 р.II цього закону виключає із закону "Про судоустрій і статус суддів" статтю 136 "Забезпечення житлових умов судді" такого змісту: "1. Після призначення на посаду суддя Конституційного суду України, Верховного суду України, вищого спеціалізованого суду, апеляційного, місцевого суду, який потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем розташування суду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України".