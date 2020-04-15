Профільний комітет Ради врахує 12,5 тис. редакційних поправок до законопроєкту про банки, - Разумков

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Майже 12,5 тисячі редакційних правок, запропонованих до законопроєкту про банки, врахує профільний комітет.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ. із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні велику частину правок комітет врахує. І, якщо я не помиляюся, майже 12,5 тисячі або навіть більше станом на сьогодні, вони мають редакційний характер, десь кома, десь слово, десь щось інше, тобто ті, які не передбачають кардинальних змін до того чи іншого пункту закону", - сказав Разумков.

Він нагадав, що до законопроекту було подано понад 16 тисяч правок.

За його словами, наступного тижня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики готуватиме порівняльну таблицю до другого читання.

Нагадуємо, Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні за законопроект №2571-д щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (так званий "антиколомойський" законопроект), ухвалення якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Народні депутати під час підготовки до другого читання законопроекту подали понад 16 тис. поправок.

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