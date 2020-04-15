Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков

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Українська сторона забирає під час чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб усіх тих громадян, кого може забрати зараз, і це є частиною принципової політичної домовленості лідерів країн "нормандського формату" про обмін "усіх на всіх".

Про це заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Формула "всіх на всіх" - це принципова політична домовленість лідерів у режимі "нормандського формату", яка пролунала в грудні 2019 року в Парижі. Однак, безумовно, не стояло питання так, що всіх на всіх в один момент. Тому ми повинні і змушені миритися з тим, що скільки ми можемо забрати в один момент - стільки й забираємо", - повідомив чиновник

Резніков зазначив, що чергове взаємне звільнення утримуваних осіб є одним з етапів процесу "всіх на всіх".

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