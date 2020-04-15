Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков

Про це заявив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Формула "всіх на всіх" - це принципова політична домовленість лідерів у режимі "нормандського формату", яка пролунала в грудні 2019 року в Парижі. Однак, безумовно, не стояло питання так, що всіх на всіх в один момент. Тому ми повинні і змушені миритися з тим, що скільки ми можемо забрати в один момент - стільки й забираємо", - повідомив чиновник
Резніков зазначив, що чергове взаємне звільнення утримуваних осіб є одним з етапів процесу "всіх на всіх".
Alex N Alex Noyt
3 ч. ·
Комик с помощью своих российских союзников спешно готовит себе очередной пиарповод под названием "освобождение пленных".
Напомню, в последний раз из более чем 70 человек, всего 8!! было реальных военнослужащих ВСУ за которых боролись и ждали. Остальные - дезертиры, предатели, палачи, которые пытали наших пленных, таксисты возившие людей в ОРДИЛО и случайные люди.
Напомню, за них отдали ключевых свидетелей в деле по расстрелу Небесной сотни, полностью уничтожив возможность вынести приговор организаторам. Отдали ценнейших реальных агентов РФ, задержанных реальных российских террористов, убивших в ходе терактов не одного и не двух украинцев. Кого отдадут сейчас? Обменный фонд пуст.
В этот раз ТОЧНО не будет ни одного крымчанина-политзаключенного. Офис клоуна не в состоянии показать нам список, вероятно он такой же, если не хуже, как и предыдущий.
Вобщем готовьтесь встречать видосик про очередную "гигантскую победу найвелычнишого".
NEWSUA Ми ж Вас попереджали!
Ну что, как я и писал, пошла 4-я неделя как закрьітьі КПВВ и у пенсов ОРДЛО живущих только на укр. пенсию начинаются проблемьі. С утра уже два человека просили взаймьі. Продажи катастрофически падают, нет денег у людей, уже не один жаловался. Еще пара недель и ПЗДЦ