Чиновники державної кримінально-виконавчої служби організували схему закупівлі продуктів. ФОТО

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Правоохоронці документують протиправну діяльність групи осіб під час організації поставок продуктів харчування та інших предметів для потреб установ виконання покарань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"У ході розслідування кримінального провадження правоохоронці викрили протиправну схему проведення у 2017-2019 років тендерних торгів Державною установою "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України". На торгах чиновники за завищеними цінами закупили у комерційних структурах продуктів харчування та інших предметів для потреб установ виконання покарань, на загальну суму понад 5 млрд грн", - говориться в повідомленні.

Так, під час проведення слідчих (розшукових) дій співробітники СБУ встановили, що у ході реалізації протиправного механізму переможці торгів постачають у виправні заклади продукти харчування, вони списуються з Державного резерву, але вони не відповідають державним вимогам та є небезпечними для вживання.

Зокрема, під час реалізації договорів підконтрольні комерційні підприємства постачають м’ясо курей, рибу та інші продукти неналежної якості. При підготовці до продажу продукція обробляється хімічними речовинами для надання їй товарного вигляду та збільшення фактичної ваги.

"За попередніми даними, сума завищення вартості товарів та інших предметів на цих закупівлях становить майже 1,4 млрд грн", - додали у відомстві.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюється ймовірна причетність до протиправної схеми співробітників правоохоронних органів.