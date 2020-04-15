Підозрювану в лжесвідченні дружину ексміністра Кожари Козерод відпустили під особисте зобов'язання, - адвокат Серафимов

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Дружину ексглави МЗС Леоніда Кожари Марину Козерод, підозрювану в наданні неправдивих свідчень про обставини смерті колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького, відпустили під особисте зобов'язання.

Рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва, повідомив hromadske адвокат Козерод Ілля Серафимов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що його клієнтка взяла на себе зобов'язання не залишати Київську область, інформувати правоохоронців про зміну місця проживання і прибувати на їхні виклики.

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Нагадаємо, раніше поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка.

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