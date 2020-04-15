Спалах коронавірусу серед лікарів виявлено в київському Медмістечку, - ЗМІ

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Київську міську клінічну лікарню №6 закрили через раптовий спалах коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL, із посиланням на власні джерела.

Як зазначає видання, у всього персоналу неврології, кардіології і терапії підтвердилася наявність інфекції після ПЛР-тестів.

Точна кількість пацієнтів і стан здоров'я інфікованих поки невідомі.

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Коронавірус і карантин
карантин Київ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+18 вставай
І як таке відбулось? Ми ж готові. Мабуть і захисних костюмів з респіраторами було, хоч за кордон вивозь вагонами.
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15.04.2020 22:10
+18 кацахол
Звісно ж те що нема захисних костюмів- вина медиків, а Вовік не при справах?
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15.04.2020 22:14
+14 кацахол
Абалдєть.
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15.04.2020 22:07
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