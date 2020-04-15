Троє шахраїв заробили понад 50 тисяч гривень на продажу неіснуючих масок на Хмельниччині, - кіберполіція

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Троє шахраїв заробили понад 50 тисяч гривень на продажу неіснуючих масок на Хмельниччині, - кіберполіція

Кіберполіція викрила групу шахраїв на Хмельниччині, які давали неправдиві оголошення про продаж засобів індивідуального захисту. У покупців вимагали стовідсоткову передоплату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу кіберполіції.

"Фігуранти в мережі Інтернет розміщували оголошення про продаж неіснуючих товарів, а саме засобів індивідуального захисту. У всіх випадках обов'язковою умовою купівлі товару була стовідсоткова передоплата", - сказано в повідомленні.

Гроші троє шахраїв просили переказувати на рахунки, оформлені на підставних осіб. Після оплати просто переставали виходити на зв'язок. Таким чином їм вдалося "заробити" понад п'ятдесят тисяч гривень.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі
+2 укропбандерівець
І всі розуміють чому маски "неіснуючі"... І хто за це відповів ?
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15.04.2020 22:06
+2 Sophia-Maria Duglass
То есть про Радуцкого , Кабмин и маски из Госрезерва ЗЕ УПОРНО ПРОДОЛЖАЕТ МОЛЧАТЬ , как и про братьев Ермаков, торгующих должностями
Зато стрелочников поймали 😀😀😀
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15.04.2020 22:13
+2 укропбандерівець
де написано що це - багаторазові маски з матерії ? чітко ж зазначено "неіснуючі"
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15.04.2020 22:30
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