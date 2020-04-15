Троє шахраїв заробили понад 50 тисяч гривень на продажу неіснуючих масок на Хмельниччині, - кіберполіція

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Кіберполіція викрила групу шахраїв на Хмельниччині, які давали неправдиві оголошення про продаж засобів індивідуального захисту. У покупців вимагали стовідсоткову передоплату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу кіберполіції.

"Фігуранти в мережі Інтернет розміщували оголошення про продаж неіснуючих товарів, а саме засобів індивідуального захисту. У всіх випадках обов'язковою умовою купівлі товару була стовідсоткова передоплата", - сказано в повідомленні.

Гроші троє шахраїв просили переказувати на рахунки, оформлені на підставних осіб. Після оплати просто переставали виходити на зв'язок. Таким чином їм вдалося "заробити" понад п'ятдесят тисяч гривень.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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