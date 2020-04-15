У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин

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У Німеччині з 20 квітня поступово послаблюватимуть карантин

Влада Німеччини узгодила заходи з поступового ослаблення карантину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Вже з 20 квітня зможуть відкритися магазини площею до 800 квадратних метрів, якщо вони мають концепцію відповідного захисту покупців. Також відкриються незалежно від торгової площі автосалони і книжкові магазини, магазини з продажу велосипедів.

Жителі Німеччини змушені будуть дотримуватися жорстких обмежень щодо соціальних контактів мінімум до 3 травня. З 4 травня "поетапно" мають знову відкриватися школи. Школи планують спочатку відкрити для учнів старших класів. Згодом покроково вони мають відновити роботу в повному обсязі.

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Водночас заборону на проведення масових заходів із великою кількістю учасників продовжено до кінця серпня. Діятиме поки заборона і на проведення богослужінь за участю віруючих. Також поки закритими будуть ресторани, бари і клуби.

Рекомендується носіння масок у громадському транспорті і під час здійснення покупок.

За словами канцлера ФРН Ангели Меркель, владі Німеччини вдалося серйозно уповільнити поширення коронавірусу, але це "крихкий проміжний успіх". "Ми маємо розуміти, що нам доведеться жити з вірусом доти, доки не буде медикаментів, насамперед, вакцини", - підкреслила канцлер.

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Коронавірус і карантин
Німеччина карантин Меркель COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Володимир Мик
Самые умные оказались шведы. Их правительство войдёт в историю, как самое мудрое во время "корноновируса".
Они не вводили никакой карантин, даже занятия в школах не отменяли.
Было лишь пару ограничений - не собираться более 50 человек и ВУЗы временно приостановили обучение.
А наше правительство войдёт в историю как самое тупое и невменяемое, во время "короновируса". Единственное правительство в мире, которое закрыло полностью метро. Такого нигде в мире нет.
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15.04.2020 22:33
+5 время
Мабуть в Германії не така сильна економика як в Україні,бо вони не можуть так довго сидіти на карантині. В Германии с 20 апреля постепенно будут ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 9381
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15.04.2020 22:34
+4 Lvbnhj
В Германии с 20 апреля постепенно будут ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 460 В Германии с 20 апреля постепенно будут ослаблять карантин - Цензор.НЕТ 7419
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15.04.2020 22:36
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