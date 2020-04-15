В межах реформи з децентралізації затверджено перспективні плани Харківської, Миколаївської і Житомирської областей, - Шмигаль

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Уряд продовжує реформу з децентралізації. Кабінет Міністрів затвердив перспективні плани для Харківської, Миколаївської та Житомирської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Для мене особисто реформа децентралізації влади залишається одним із ключових елементів розбудови країни. Ми провели багато раундів переговорів з органами місцевого самоврядування, народними депутатами, експертами та суспільством.

Перспективні плани стануть основою адміністративно-територіального устрою базового рівня. Мета уряду - створення спроможних громад, що матимуть якісні сервісні послуги, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства", - сказано в повідомленні.

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