В рамках реформи децентралізації затверджено перспективні плани Харківської, Миколаївської і Житомирської областей, - Шмигаль

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Для мене особисто реформа децентралізації влади залишається одним із ключових елементів розбудови країни. Ми провели багато раундів переговорів з органами місцевого самоврядування, народними депутатами, експертами та суспільством.
Перспективні плани стануть основою адміністративно-територіального устрою базового рівня. Мета уряду - створення спроможних громад, що матимуть якісні сервісні послуги, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства", - сказано в повідомленні.
А ще рік тому, було: «Путін-хуйло, ла - ла - ла - ла !»...