В рамках реформи децентралізації затверджено перспективні плани Харківської, Миколаївської і Житомирської областей, - Шмигаль

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В рамках реформи децентралізації затверджено перспективні плани Харківської, Миколаївської і Житомирської областей, - Шмигаль

Уряд продовжує реформу децентралізації. Кабінет Міністрів затвердив перспективні плани для Харківської, Миколаївської та Житомирської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Для мене особисто реформа децентралізації влади залишається одним із ключових елементів розбудови країни. Ми провели багато раундів переговорів з органами місцевого самоврядування, народними депутатами, експертами та суспільством.

Перспективні плани стануть основою адміністративно-територіального устрою базового рівня. Мета уряду - створення спроможних громад, що матимуть якісні сервісні послуги, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово-комунального господарства", - сказано в повідомленні.

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В рамках реформи децентралізації затверджено перспективні плани Харківської, Миколаївської і Житомирської областей, - Шмигаль 01

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Топ коментарі
+2 Irada
В заголовке оговорка по Фрейду. В рамках реформы децентрализации утверждены перспективные платы Харьковской, Николаевской и Житомирской областей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 140
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15.04.2020 22:47
+1 buannaichidh sinn
«Ра-ра-рас - путін, ахахахаха !»
А ще рік тому, було: «Путін-хуйло, ла - ла - ла - ла !»...
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15.04.2020 22:44
+1 Welle
Не платы, а планы
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15.04.2020 22:45
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