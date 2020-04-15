В ОРДЛО окупанти приховують летальні випадки з симптомами коронавірусу, - Мінреінтеграції

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Летальні випадки з яскраво вираженою симптоматикою коронавірусу було зафіксовано на окупованих територіях Донбасу ще в березні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Станом на ранок 15 квітня окупаційні адміністрації визнали таку кількість інфікованих коронавірусом: у Криму – 34, у Севастополі – 8, в ОРДО – 22, в ОРЛО – 16.

При цьому наявність летальних випадків на усіх ТОТ заперечується. Однак, згідно з наявними відомостями, вказана статистика не відповідає дійсності, рівень захворюваності вищий. Зокрема, летальні випадки з яскраво вираженою симптоматикою коронавірусу були зафіксовані на території ОРЛО ще у березні, 4 квітня від коронавірусу помер громадянин в Амвросіївській лікарні (територія ОРДО), однак цей факт приховується, уся медична документація вилучена", - повідомили в Мінреінтеграціі.

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Зазначається, що після розголосу у ЗМІ про випадок в Амвросіївці окупаційні адміністрації в ОРДЛО вживають додаткові заходи для приховування правди.

"Лікарів змушують підписувати зобов’язання про нерозголошення інформації, фізично блокують у медичних закладах разом з інфікованими, як це, наприклад, сталося 11 квітня з рудничною лікарнею в м. Макіївка та у клінічній лікарні №16 у м. Донецьк. В усіх летальних випадках з симптомами коронавірусу зазначаються інші причини смерті", - підкреслюється в повідомленні.

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