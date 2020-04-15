Фінансування систем охорони здоров'я та бізнесу, підготовка до відновлення, - МВФ представив план порятунку глобальної економіки

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Міжнародний валютний фонд запропонував Глобальну програму заходів економічної політики (Global Policy Agenda).

Документ представила в середу, 15 квітня, під час пресконференції у Вашингтоні директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Особливі часи потребують особливих дій, і саме це представлене в нашій Глобальній програмі заходів економічної політки", - сказала Георгієва.

У цьому контексті вона зазначила, що Фонд виділяє три головних пріоритети.

"Найперше, це захист життів, що означає фінансування систем охорони здоров'я", - зауважила глава Фонду. Вона додала, що без здорового населення неможливо мати здорову економіку. Тому важливо забезпечити поставки медзасобів для всіх, у тому числі для бідних країн, без зайвих експортних обмежень.

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"Друге – підтримка засобів для існування. Потрібно, щоби життєво важливі системи забезпечення домогосподарств та бізнесу продовжували існувати в період цих місяців", - підкреслила Георгієва. Вона уточнила, що це включає роботу кредитно-фінансових інструментів, у тому числі грошових переказів, кредитних гарантій та коригування умов позики.

Третій пріоритет полягає в плановій підготовці до відновлення. "Працюйте з фахівцями у сфері охорони здоров'я, щоби спланувати, коли найкраще знову все відкрити, але також будьте готовими до проведення податково-бюджетного стимулювання, коли настане час, і попит зможе піднятися та допомогти економіці відновитися", - зазначила директор-розпорядник МВФ.

Водночас, за її словами, урядам всіх країн варто подумати над викликами, які прийдуть слідом за подоланням пандемії. "Йдеться про збільшення заборгованості, банкрутство, безробіття, зростаючу нерівність. Отже, треба уже зараз бути готовими захищатися від цих викликів", - зауважила Георгієва.

Для цього, за її словами, потрібно подбати про найбільш незахищені верстви населення та найбільш уразливі країни.

Нагадаємо, за прогнозами МВФ, показник зростання глобальної економіки в цілому різко знизиться через наслідки пандемії з 2,9% за результатами минулого року до мінус 3,0% наприкінці нинішнього. Очікується, що економічне падіння не омине й найбільш розвинуті економіки світу, у тому числі, США, Китай, країни Європейського Союзу. При цьому Україну також очікує серйозне зниження реального ВВП – до "мінус" 7,7% за підсумками 2020 року, прогнозують у МВФ.