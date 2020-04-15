У Чернівецькій області підтверджено ще 73 випадки COVID-19, всього виявлених випадків 662, - ОДА

858 16
У Чернівецькій області підтверджено ще 73 випадки COVID-19, всього виявлених випадків 662, - ОДА

У Чернівецькій області 15 квітня офіційно підтверджено ще 73 випадки зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 662 особи

Серед захворілих - четверо священнослужителів. Один із них не згоден з діагнозом, стверджує, що результати тестування є помилковими і має намір і далі проводити богослужіння.

Читайте також: За добу на Буковині коронавірус підтвердили у 43 осіб: найстаршому хворому 72 роки, наймолодшому - 7 днів, - ОДА

Коронавірус і карантин
Буковина карантин COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3 Сергей Трофимов 7c913dc7
Понятия не имею, но поступает как агент РПЦ на задании.
показати весь коментар
15.04.2020 23:48
+2 Anatoliy Bezsmertnyi
Он точно от УПЦ?
показати весь коментар
15.04.2020 23:42
+2 Женя-Женя
про попа. Он должен соблюдать самоизоляцию. Если он что-то утверждает: какая у нас статья за умышленное заражение?? и пусть только попробуют не проконтролировать!!!

такое ощущение, что областью руководят конченые кретины!!
что у них попы вытворяют! это же просто мрак! и все сидят, языки в ж*пы позасовывали! пусть на Филатова посмотрят, и учатся у великих!
а у этих область переплюнула всех, а они все с попами сюсюкают. Дебилы.
показати весь коментар
15.04.2020 23:46
Дивитись коментарі