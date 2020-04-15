У Чернівецькій області підтверджено ще 73 випадки COVID-19, всього виявлених випадків 662, - ОДА

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У Чернівецькій області 15 квітня офіційно підтверджено ще 73 випадки зараження коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 662 особи

Серед захворілих - четверо священнослужителів. Один із них не згоден з діагнозом, стверджує, що результати тестування є помилковими і має намір і далі проводити богослужіння.

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