Три вакцини від COVID-19 проходять клінічні випробування, - ВООЗ

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На даний момент розпочато клінічні випробування трьох вакцин від COVID-19, ще понад 70 - перебувають у розробці.

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми працюємо з партнерами, щоб прискорити розробку, виробництво і поширення вакцин", - зазначив глава ВООЗ.

Він також повідомив і про дослідження ефективності препаратів при лікуванні коронавірусної інфекції.

"Понад 90 країн приєдналися або проявили інтерес до участі в Solidarity Trial, і більш ніж 900 пацієнтів вже зареєстровано для оцінки безпеки та ефективності чоттрьох препаратів і комбінацій препаратів", - зазначив Гебреєсус.

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