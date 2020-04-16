Повідомлення про викриття "української розвідгрупи" в Криму - провокаційна відповідь ФСБ на затримання генерал-майора СБУ Шайтанова, - представник розвідки МОУ Черняк

1341

У Головному управлінні розвідки Міноборони не коментуватимуть інформацію, поширену спецслужбами Росії про затримання в окупованому Криму громадянина України за шпигунство.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головне управління розвідки не коментуватиме цю інформацію, водночас вважаємо, що це провокативна, сфабрикована відповідь ФСБ на вчорашнє затримання Службою безпеки України російського шпигуна", - заявив Черняк.

Читайте також: Суд обрав агентові ФСБ Шайтанову запобіжний захід - 60 діб утримання під вартою

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, з підозрою у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.

15 квітня російські ЗМІ повідомили про нібито затримання у Криму співробітниками ФСБ Росії громадянина України за обвинувачення у шпигунстві та спробі організації теракту.