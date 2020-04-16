В Італії другий тиждень знижується кількість хворих на коронавірус у реанімаціях

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В Італії кількість пацієнтів із коронавірусом, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, рекордно знизилася і становить 3079 осіб.

Такі дані навів глава Департаменту цивільного захисту Італії Анджело Борреллі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії знижується вже другий тиждень. За останню добу їх поменшало на 107 людей.

Зменшується кількість нових випадків коронавірусу та смертей від нього, хоч цей показник досі залишається високим. Так, за минулу добу в Італії померли від коронавірусу 578 людей (вчора їх було 602). Загальна кількість смертей від коронавірусу сягнула 21 645.

За 15 квітня нових хворих зафіксували 2667, тоді як учора було 2972. У Ломбардії, найбільш постраждалому регіоні, зростання нових хворих є вкрай низьким: 827 осіб за добу.

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Нині в Італії 105 418 осіб мають підтверджений коронавірус, з них 27 643 - госпіталізовані.

Нагадуємо, станом на ранок 15 квітня у світі 2 млн і 65 осіб заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 126 754 пацієнти померли і 484 597 - одужали.

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