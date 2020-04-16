Міносвіти запускає ресурс для оприлюднення ключових змін, впроваджених через карантин, - Мандзій

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На новому ресурсі, серед іншого, розміщено інформацію про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах цього року, ЗНО та вступної кампанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"З початку карантину МОН ухвалило багато управлінських рішень, щоб адаптувати освітні процеси до його умов. Відтепер з ключовою інформацією щодо основних змін можна ознайомитися на окремому ресурсі. А детально про ці зміни, як і раніше, можна дізнатись на сайті МОН", – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Новий ресурс містить ключову інформацію про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів. Зокрема, тут розміщено актуальну інформацію про завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.

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Сайт також містить корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання тощо. Крім цього, зібрано контакти установ і служб, які стануть у пригоді, якщо потрібно буде уточнити інформацію.

У разі змін режиму карантину або ухвалення через нього нових рішень у системі освіти інформація на сайті оновлюватиметься.

Нагадаємо, 11 березня уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Відтоді запроваджено карантин у навчальних закладах.

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