Директор підприємства НААН у Черкасах налагодив продаж зернових поза товарною біржою і завдав збитків державі на 1,2 млн грн, - СБУ

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Директор підприємства НААН у Черкасах налагодив продаж зернових поза товарною біржою і завдав збитків державі на 1,2 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України викрила масштабні зловживання директора державного підприємства із Черкас, що входить до структури Національної академії аграрних наук і є об'єктом критичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, оперативники спецслужби встановили, що чиновник налагодив продаж зернових культур поза товарною біржою. Він реалізовував комерсантам сільськогосподарську продукцію відразу після збору врожаю з полів за заниженою вартістю.

Правоохоронці задокументували, що протягом 2017-2018 років директор держпідприємства уклав низку незаконних договорів на реалізацію понад 5000 тонн зернових культур чотирьом приватним підприємствам. Через дії посадовця економічним інтересам держави завдано шкоди на загальну суму понад 1,2 мільйона гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Викриття правопорушника проводилося спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Черкаської області.

Силовики
Правоохоронні органи СБУ Черкаси НААН
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Топ коментарі
+3 5 копійок
Таке було при Завгарові, коли він став прем"єром. Зерно вивезли ще до Нового року, а потім закупляли в Канадії.
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16.04.2020 00:46
+2 Rino Onix
Директор предприятия НААН в Черкассах наладил продажу зерновых вне товарной биржи и нанес ущерб государству в 1,2 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6512
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16.04.2020 00:48
+2 Ali Hasan
У СН, бо у них всі крадії у законі. Ви знали відповідь.
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16.04.2020 00:59
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