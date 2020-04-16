Лідери G7 обговорять боротьбу з коронавірусом у форматі відеоконференції

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Лідери G7 обговорять боротьбу з коронавірусом у форматі відеоконференції

Президент США Дональд Трамп проведе відеоконференцію з лідерами "Групи семи".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, зустріч присвятять координації зусиль щодо боротьби з коронавірусом.

Зазначається, що до G7 входять США, Франція, Велика Британія, Італія, Канада, Японія та Німеччина - всі вони серйозно постраждали від епідемії.

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Відеоконференція стане продовженням спілкування 16 березня, коли лідери "Групи семи" вперше зустрілися в такому форматі, щоб обговорити зусилля щодо боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, Дональд Трамп головує в G7 і планував провести нинішній саміт у президентській резиденції в Кемп-Девіді в червні.

Коронавірус і карантин
G-7 карантин Трамп COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Kamate Kaora
А ты тут к чему, лапоть?
Сорри, это вас-то поперли из G7. Фантомные боли? Лидеры G7 обсудят борьбу с коронавирусом в формате видеоконференции - Цензор.НЕТ 8895
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16.04.2020 01:43
+2 Эрнесто Ча
Ясно одне - раз український народ до цих пір не зміг вигнати від себе оте опудало, що називає себе владою - то з епідемією буде справитись тяжко. Хіба, як завжди, пронесе, як від проносу.
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16.04.2020 01:17
+2 Wrgg
Украине то что до этого?
Сорри, Украина ведь Италии -стране G7 помогает бороться с эпидемией Лидеры G7 обсудят борьбу с коронавирусом в формате видеоконференции - Цензор.НЕТ 4381
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16.04.2020 01:30
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