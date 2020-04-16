Лідери G7 обговорять боротьбу з коронавірусом у форматі відеоконференції

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, зустріч присвятять координації зусиль щодо боротьби з коронавірусом.
Зазначається, що до G7 входять США, Франція, Велика Британія, Італія, Канада, Японія та Німеччина - всі вони серйозно постраждали від епідемії.
Відеоконференція стане продовженням спілкування 16 березня, коли лідери "Групи семи" вперше зустрілися в такому форматі, щоб обговорити зусилля щодо боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, Дональд Трамп головує в G7 і планував провести нинішній саміт у президентській резиденції в Кемп-Девіді в червні.
Сорри, это вас-то поперли из G7. Фантомные боли?
Сорри, Украина ведь Италии -стране G7 помогает бороться с эпидемией