Ексадвокат Януковича Бабіков може стати виконувачем обов'язків директора ДБР, - в.о. глави Бюро Соколов

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Перший заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Бабіков, який представляв у суді інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича, може стати виконувачем обов'язків директора ДБР.

Про це виконувач обов'язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Рада призначає Венедіктову генеральним прокурором. У нас у законі написано, що у разі відсутності директора повноваження виконують перший заступник, заступники почергово по 60 днів. На момент, коли Венедіктову було призначено, Бабіков перебував у відпустці за сімейними обставинами чи на лікарняному, я вже не пам'ятаю. Не було його тиждень. Я був сам. Зібрав юристів, зібрав кадри. Бабіков у відпустці. Його як? Відзивати? А хто має відзивати, Венедіктова вже призначена, вона не може підписувати накази. І було ухвалено рішення, оскільки був цей 60-денний термін, я сам на себе підписав наказ, що я приступаю виконувати обов'язки. Бо нікого нема. Т.в.о. директора вже нема, Бабікова нема, є тільки я і більше нікого", - заявив Соколов.

Водночас після закінчення 60-денного терміну Бабіков стане в.о. директора ДБР також на два місяці, якщо не оберуть інших заступників.

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Соколов зазначив, що має намір взяти участь у відкритому конкурсі на посаду керівника ДБР, коли його оголосять.

Нагадаємо, колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков 20 січня став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що Бабіков до призначення на зазначену посаду, діючи як адвокат, здійснював захист Януковича.

Цей факт, за версією НАЗК, обумовлює існування приватного інтересу в Бабікова О.П. у ході і результатах попереднього розслідування зазначеного провадження.

І тому НАЗК визначає наявність потенційного конфлікту інтересів у Бабікова, який виникне автоматично в разі відсутності директора (або в.о.) ДБР.

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