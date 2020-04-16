Справу Чорновол передали до Київського управління ДБР як не пов’язану з перевищенням повноважень правоохоронцями, - Соколов

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Процесуальний керівник ухвалив рішення передати розслідування підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році в Київське теруправління ДБР, оскільки цей епізод не пов'язаний з перевищенням повноважень правоохоронцями.

Про це заявив в інтерв'ю Українській правді в.о. директора ДБР Олександр Соколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Було ухвалено рішення процесуальним керівником виділити саме цей епізод щодо підпалу в Київське теруправління ДБР. У постанові було написано, що цей епізод "не пов'язаний із перевищенням повноважень правоохоронцями"", - сказав Соколов.

Він зазначив, що всі справи Майдану пов'язані з перевищенням правоохоронцями своїх повноважень і вбивствами активістів.

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"У зазначеному епізоді немає правоохоронців, немає придушення активістів, а є, навпаки, ситуація, коли загинула людина, котра не брала участі в протестах", - пояснив Соколов.

За його словами, саме він веде всю роботу в ДБР з управлінням у справах Майдану, наголосивши: перший заступник директора Олександр Бабіков не має до цього стосунку.

"Бабіков не спілкується зі слідчими, не бачить справ – це принципово. І я поясню, чому. Якщо він це зробить – це відразу всі дізнаються. Там хлопці в управлінні Майдану непогані, але вони специфічні. Вони шість років займалися одними й тими ж справами, вони знають усіх журналістів, усіх активістів, усіх-усіх. Тобто я, якщо чесно, не розумію, як Бабіков, щоб про це ніхто не дізнався, може викликати когось і сказати: "Ти дивися туди, а туди не дивися"", - уточнив Соколов.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов з будівлі, а пішов у кабінет нагорі. Там він отруївся чадним газом. Поруч із ним був відкритий сейф, у кишені Захарова виявлено ​​велику суму грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої гроші. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак. Віктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

15 квітня Чорновол повідомила, що за підсумками суду про обрання запобіжного заходу залишилася "повністю вільною". Водночас їй відмовили у відводі судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка, який має обрати їй запобіжний захід.