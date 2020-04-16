Від сьогодні на в'їздах до Києва людям вимірюватимуть температуру: список контрольно-пропускних пунктів

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Від сьогодні на в'їздах до Києва людям вимірюватимуть температуру: список контрольно-пропускних пунктів

Із 16 квітня водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва обов'язково вимірюватимуть температуру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це йдеться в розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі та легкові автівки, які перевозять більше трьох осіб, включно з водієм.

"Інформація про виняткові умови для проїзду автомобілістів з номерними знаками АА та КА, яку сьогодні поширили деякі ЗМІ, – не відповідає дійсності. Норма щодо термометрії однаково застосовуватиметься до всіх легкових автомобілів із кількістю осіб у салоні троє і більше", - сказано в повідомленні.

Контрольно-пропускні пункти розміщуватимуться на в’їздах та виїздах із міста за адресами:

  • вул. Богатирська, 32-Е;
  • просп. Броварський;
  • вул. Бориспільське шосе;
  • просп. Академіка Глушкова;
  • шосе Житомирське;
  • вул. Гостомельське шосе, 1/1;
  • Дніпровське шосе;
  • вул. Вишгородська, 83-А;
  • 27 км Столичного шосе.

Повноцінна робота контрольно-пропускних пунктів розпочнеться о 13:00. До цього часу термометрію проводитимуть для пасажирів автобусів. Паралельно триватиме облаштування КПП та звуження дороги.

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"Якщо до столиці прямує людина із нормальною температурою, після термометрії вона зможе вільно проїхати. Якщо температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть на самоізоляцію.

У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів та якщо людина має симптоми ГРВІ, – викликатимуть бригаду швидкої (екстреної) медичної допомоги для госпіталізації хворого", - зазначено в повідомленні.

Від сьогодні на вїздах до Києва людям вимірюватимуть температуру: список контрольно-пропускних пунктів 01

У КМДА також нагадали, що населенню рекомендують обмежити пересування на власному автомобільному транспорті між населеними пунктами, районами та регіонами України, якщо для цього немає нагальної потреби.

Окрім того, міська влада закликає киян не виходити з дому без нагальної потреби, а Великодні свята зустрічати вдома.

"Не варто ризикувати власним здоров’ям та безпекою, а також здоров’ям та життям своїх близьких. Ефективність протиепідемічних заходів та обмежень залежить від свідомого ставлення кожного з нас", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, що станом на 15 квітня у Києві вже 612 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус і карантин
карантин КМДА Київ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Ali Hasan
Спочатку запускають хворих на короновірус, а потім маємо хворих в Лаврі, 6 та 8 лікарні... Тепер коли повно хворих почали вимірювати температуру, яка не є визначенням хвороби?
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16.04.2020 07:42
+3 Геракл Платонович
Пускай ВРУ и прочим Кабминам меряют ректально хоть по 100 раз в день...
Я еду в своей машине...и комне лезет ЧУВЫРЛО которое уже контактировало с тысячами!
Ну это не идиотизм!?)))
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16.04.2020 08:14
+2 Гарри Гарриссон 3c02c97b
Дедуля, нифига не понятно, что хотел сказать то?
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16.04.2020 08:03
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