Окупанти на Донбасі заблокували рух між захопленими територіями через поширення коронавірусу, - Мінреінтеграції

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Унаслідок поширення коронавірусу окупаційні адміністрації на Донбасі заблокували рух між захопленими територіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції.

"Внаслідок поширення епідемії окупаційні адміністрації заблокували рух між самими окупованими територіями. Через погіршення становища, за наявною інформацією, на одній з нарад керівництва ОРЛО навіть розглядалася можливість використання доменних печей Алчевського металургійного комбінату як крематорію. Водночас рух через тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону не припинявся", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що до останнього часу здійснювалися організовані перевезення осіб до Ростовської області РФ для оформлення російських паспортів. Ці особи були офіційно звільнені від необхідності 14 днів перебувати в обсервації, на відміну від усіх інших категорій осіб, які в’їжджали до ОРДЛО.

"У період з 4 по 10 квітня тільки з Луганського автовокзалу №1 спеціальними маршрутами до населених пунктів Новошахтинськ, Червоний Сулін, Гукове та Донецьк (Ростовська область) за паспортами відправлено майже 1500 осіб, для чого було задіяно 35 автобусів. Однак після того як в осіб, які їздили за паспортами у 4-х різних автобусах, виявили коронавірус, окупаційні адміністрації ОРЛО та ОРДО ввечері 10 квітня синхронно оголосили про припинення цих поїздок, починаючи з 13 квітня.

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Таким чином, якщо у березні представники російських окупаційних адміністрацій у Криму, Севастополі та в ОРДЛО намагалися поширювати неправдиву інформацію, що коронавірус начебто "завозять" з України, то зараз вони прямо і публічно вказують на приїжджих із Росії як на чинник небезпеки, адже ситуація стрімко погіршується і приховувати факти вже неможливо", - повідомили в міністерстві.

Також повідомляється, що "в той час як цивільне населення ТОТ позбавлено належної медичної допомоги, відчуває брак ліків і засобів індивідуального захисту, стосовно військових контингентів окупаційні адміністрації намагаються вживати посилених профілактичних заході. Проте саме військові контингенти наразі є чинником епідеміологічної загрози".

Так, на територію ОРДЛО на ротаційній основі протягом березня-початку квітня було залучено 120 фахівців-вірусологів із частин РХБЗ Південного військового округу Російської Федерації.

"Підконтрольні Росії військові підрозділи в ОРДЛО, в Криму та Севастополі переводяться на казармений режим, обмежуються контакти із членами родин, запроваджується заборона на отримання первинної медичної допомоги у громадських лікарнях. Частині російських військових, які не задіяні у бойових заходах, рішенням керівництва дозволено на період до травня виїхати з ОРДЛО до Російської Федерації. В ОРДО жінок, залучених до підконтрольних Росії військових підрозділів, звільнили від посадових обов’язків та відправили на карантин додому", - зазначено в повідомленні.

Утім, як наголошується, в останні тижні на територію ОРДЛО масово повертаються громадяни, які працювали у Російській Федерації, значною мірою – у Москві. Частина з них "працевлаштовується" до окупаційних військових контингентів, потенційно будучи носіями інфекції.