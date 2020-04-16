В.о. глави ДБР Соколов про витік інформації з Бюро: "Головна проблема Києва, що "тече"

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Виконувач обов'язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов розповів, звідки ексзаступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов дізнається про стан справ ДБР.

Про це Соколов заявив в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Це болюче питання для мене як для правоохоронця. З чим ми зіткнулися, коли сюди потрапили: досить багато людей, скажімо так, "заохочувалися" різними групами впливу, не знаю, фінансово чи ні. Це робили для інформування в тому числі про ситуацію, яка тут, всередині ДБР. І особливо талановиті могли доповідати і тим, і тим – одразу кільком сторонам. Тому медійно і почалося, що ми погані, бо ми деяких кадрів відсунули. Плюс справи заходять у суди, а там же ще прокурори... І ці люди працюють роками, це люди з певною "кредитною історією", з певними знайомствами, якими і користуються. Головна проблема якраз Києва, що "тече" (відбуваються витоки інформації. – Ред.)", - пояснив Соколов, звідки у Портнова така обізнаність про всі справи.

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Олександр Соколов зазначив, що різні групи впливу тримали на зарплаті співробітників Держбюро розслідувань.

"Зараз ці співробітники небезпідставно "не перейшли" в нову структуру і будуть з нами судитися. Це така внутрішня кухня, тому що багато людей працює на результат і з ідеєю. Їм доволі важко в такій системі. Бо коли "течуть" навіть технічні ходи щодо ухвалених рішень у справі, то про яку перспективу можна казати? Всі вже все знають, всі докази знищені, особа чекає, 15 адвокатів... Але це ж нікого не хвилює, це наші проблеми внутрішні. Ми їх вирішимо. Однак потрібен час", - додав Соколов.