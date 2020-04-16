Розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають у полоні ОРДЛО, повертаються, - ОП. ФОТОрепортаж

8971 37

З огляду на карантинні обмеження, які діють в державі, звільнені українці попрямують на обов'язкову обсервацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх". Для Президента України Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тривають переговори про звільнення українців, що утримуються на території окупованого Криму і в Росії.

"Потрібно пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення", - зауважили в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленість нормандської четвірки не означає обміну всіх на всіх в один момент, - Резніков

Розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають у полоні ОРДЛО, повертаються, - ОП 01
Розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають у полоні ОРДЛО, повертаються, - ОП 02

Обмін полоненими
обмін полонені Офіс Президента
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29 шурец
новая партия таксистов
показати весь коментар
16.04.2020 09:25
+21 Назар Проскуряков
Рашисти жопу ермака спасают.
показати весь коментар
16.04.2020 09:31
+20 5 копійок
Канцелярія оманського Віслюка вже пропіарила кловуна. А нахвалявся обміняти всіх на всіх, Брехло оманське.
показати весь коментар
16.04.2020 09:28
Дивитись коментарі