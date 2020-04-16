Розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають у полоні ОРДЛО, повертаються, - ОП. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх". Для Президента України Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тривають переговори про звільнення українців, що утримуються на території окупованого Криму і в Росії.
"Потрібно пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення", - зауважили в ОП.