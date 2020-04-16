У Львові помер ще один пацієнт з коронавірусом

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У Львівській області підтвердили сьому смерть від коронавірусної хвороби.

Про це повідомили у Львівському штабі з боротьби з поширенням коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що померла 52-річна жінка, у якої була двостороння пневмонія.

"Сумні новини: 7-ма смерть від коронавірусу у Львівській області - львів'янка, 1968 року народження. У жінки була двостороння пневмонія. Відомо, що вона була переведена з 1-ї міської клінічної лікарні після позитивного результату ПЛР на наявність коронавірусу", - повідомили в штабі.

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Також повідомили, що станом на 8 ранку 16 квітня у Львівській області підтверджено 166 випадків інфікування коронавірусом, з них 7 - летальні, 6 пацієнтів одужали. За минулу добу виявлено 14 нових заражень COVID-19.