Кабмін запровадив дзеркальні заходи для країн, що встановлюють обмеження для українських перевізників

4648

Кабінет Міністрів запровадив дзеркальні заходи щодо країн, які встановили обмеження стосовно українських перевізників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами, ми не обмежували здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку. Економіка як українська, так і інших країн має працювати. Проте після запровадження обмежень до українських перевізників деякими країнами уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Перетин державного кордону України дозволено для водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад країн, що не обмежують перетин власного державного кордону таким особами з України.

Також читайте: Кабмін звільнив Марчека з посади в.о. голови "Укрзалізниці", його обов'язки виконуватиме Юрик