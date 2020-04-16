Кабмін запровадив дзеркальні заходи для країн, що встановлюють обмеження для українських перевізників

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Кабмін запровадив дзеркальні заходи для країн, що встановлюють обмеження для українських перевізників

Кабінет Міністрів запровадив дзеркальні заходи щодо країн, які встановили обмеження стосовно українських перевізників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами, ми не обмежували здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку. Економіка як українська, так і інших країн має працювати. Проте після запровадження обмежень до українських перевізників деякими країнами уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Перетин державного кордону України дозволено для водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад країн, що не обмежують перетин власного державного кордону таким особами з України.

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Топ коментарі
+9 Владыка Света
Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков - Цензор.НЕТ 3856вы новости давно смотрели...

насколько я помню Россия блокирует транзит медицинских товаров для Украины, предназначенных для борьбы с коронавирусом - МИД
Кабмин ввел зеркальные меры для стран, устанавливающих ограничения для украинских перевозчиков - Цензор.НЕТ 3856мож тепперь и ихние перевозки начнем блокировать наконецто
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16.04.2020 09:36
+2 Лілія Левченко 3848b757
Які країни ще блокують, окрім раші?
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16.04.2020 09:44
+2 Лілія Левченко 3848b757
"Ви, Шариков, дурню верзете. І тупо виглядає те, що верзете безапеляційно та впевнено"
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16.04.2020 09:50
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