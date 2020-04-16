На ранок 16 квітня зафіксовано 397 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 279 випадків;
Волинська область — 109 випадків;
Дніпропетровська область — 78 випадків;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 162 випадки;
Закарпатська область — 116 випадків;
Запорізька область — 115 випадків;
Івано-Франківська область — 401 випадок;
Кіровоградська область — 198 випадків;
м. Київ — 644 випадки;
Київська область — 234 випадки;
Львівська область — 166 випадків;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 22 випадки;
Одеська область — 73 випадки;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 204 випадки;
Сумська область — 80 випадків;
Тернопільська область — 333 випадки;
Харківська область — 40 випадків;
Херсонська область — 44 випадки;
Хмельницька область — 37 випадків;
Чернівецька область — 662 випадки;
Черкаська область — 110 випадків;
Чернігівська область — 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 2020 року до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дурачьё толпится в церквах. Когда везде пройдёт пик у нас будет пи"да.
Поистине страна инфантильных дураков. И президента выбрали киношного себе и ведут себя под стать...