За добу в Україні на коронавірус захворіли 104 медики, - Степанов

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За минулу добу в Україні підтвердили 104 нові захворювання на коронавірус серед медичних працівників.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 397 громадян, з них 29 дітей та 104 медичні працівники. Госпіталізовано 87 осіб, з них троє дітей і 12 медпрацівників", - заявив Степанов.

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