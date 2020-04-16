За добу в Україні на коронавірус захворіли 104 медики, - Степанов

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За добу в Україні на коронавірус захворіли 104 медики, - Степанов

За минулу добу в Україні підтвердили 104 нові захворювання на коронавірус серед медичних працівників.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 397 громадян, з них 29 дітей та 104 медичні працівники. Госпіталізовано 87 осіб, з них троє дітей і 12 медпрацівників", - заявив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 16 квітня зафіксовано 397 нових випадків COVID-19 в Україні, всього - 4161, померли 116 осіб, 186 - одужали, - МОЗ

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я лікарі Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Ernst List
Что-то быстро косит их. Когда начнут просить другие страны прислать своих в помощь? Или на студентах и аспирантах мед.вузов думают выехать?
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16.04.2020 10:03
+2 Alex_dos
Ось і результат реформ.
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16.04.2020 10:14
+2 Игорь Колонелл
Прозрение от чего? Что зедебилы продали все маски и защитные костюмы,и медикам нечем защищаться? Ты про это зедебил?Скоро лечить будет некому ,а эпидемия еще и не начиналась.
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16.04.2020 10:41
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