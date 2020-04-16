Рідні українських полонених вимагають зустрічі із Зеленським: "На обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту, а ми після кожного обміну заливаємося сльозами". ВIДЕО

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Родичі утримуваних російськими терористами українських полонених записали звернення до президента України Володимира Зеленського та зажадали зустрічі для обговорення принципів формування обмінних списків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковано на сторінці Тетяни Матюшенко, чоловік якої з 2015 року утримується російськими терористами.

"Це відео записуємо як крик душі. Усі ми - родичі полонених, які попри обіцянки влади досі не потрапили до чергового обміну і протягом довгих років перебувають у полоні. Ми раді, що проводиться черговий обмін, але нам набридло дивитися, як до списків на обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту на Донбасі. І після чергового обміну заливатися сльозами. Пане президенте, ви знаєте, що в нелюдських умовах перебувають сотні відданих Україні людей. Може, вам варто звернути увагу саме на таких людей", - йдеться у зверненні Матюшенко.

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