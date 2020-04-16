Рідні українських полонених вимагають зустрічі із Зеленським: "На обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту, а ми після кожного обміну заливаємося сльозами". ВIДЕО

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Родичі утримуваних російськими терористами українських полонених записали звернення до президента України Володимира Зеленського та зажадали зустрічі для обговорення принципів формування обмінних списків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення опубліковано на сторінці Тетяни Матюшенко, чоловік якої з 2015 року утримується російськими терористами.

"Це відео записуємо як крик душі. Усі ми - родичі полонених, які попри обіцянки влади досі не потрапили до чергового обміну і протягом довгих років перебувають у полоні. Ми раді, що проводиться черговий обмін, але нам набридло дивитися, як до списків на обмін потрапляють люди, які не мають стосунку до конфлікту на Донбасі. І після чергового обміну заливатися сльозами. Пане президенте, ви знаєте, що в нелюдських умовах перебувають сотні відданих Україні людей. Може, вам варто звернути увагу саме на таких людей", - йдеться у зверненні Матюшенко.

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Агресія Росії проти України
війна обмін Донбас Асєєв
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Топ коментарі
+63 Утилизация ватников
Зеленский обменивает террористов на российских агентов. Инфильтрация под прикрытием идет по плану.
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16.04.2020 10:05
+62 littlebombardier Petroff
Кого обмінюють? Дівчину, яка вирішила жити в динирі - близчe др коханого (чи нe сeпара), а іі повязали, щоб збити викуп. Чия цe проблeма? Украіни? Вона зробила свій вибір і жила там чому ми повинні міняти іі на вбивць украінських солдат. Сeпари завжди нахапають таких "украінців" на вулицях Донeцька, а нам міняти на тих, кого ціною крові взяли в полон украінські військові? Хлопці солдати, нe бeріть в полон сeпарню , іх нe обміняють на ваших побратимів. Отримайтe з них більшe інформаціі на місці і кінчайтe іх на місці
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16.04.2020 10:12
+59 EUkozak
Чему удивляться? Важен дешевый пиар, а не люди, или, не дай бог, Патриоты...
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16.04.2020 10:06
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