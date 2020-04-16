США пройшли пік зростання захворюваності на коронавірус, - Трамп

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США пройшли пік зростання захворюваності на коронавірус, - Трамп

США пройшли пік за кількістю нових випадків коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це на брифінгу заявив президент США Дональд Трамп.

Він зазначив, що стратегія країни працює, і кількість інфікованих починає знижуватися.

"Боротьба (з коронавірусом - Ред.) триває, але дані свідчать про те, що на загальнонаціональному рівні ми пройшли пік за новими випадками, - сказав Трамп.

Також він додав, що США і далі будуть працювати в цьому напрямку, щоб домогтися більшого успіху.

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Нагадаємо, що лідером за кількістю випадків заражень коронавірусом все ще залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах. Станом на ранок 16 квітня кількість померлих в США досягла 30 925, хворих - 639 055.

Коронавірус і карантин
карантин США Трамп COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Николаев Юг
Этот идиот говорил что коронавирус не опасен.
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16.04.2020 10:46
+4 Игорь Д
В США новый максимум умерших за сутки - более 2500 человек
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16.04.2020 10:36
+2 Fjall_Raven
зато в Украине церковники, по заданию их генсека гундяя подольют щас смолы в свои кадила и ринутся с ними "освящать" всех. каждому из стада,- инфицирование бонусом.
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16.04.2020 10:53
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