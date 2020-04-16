США пройшли пік зростання захворюваності на коронавірус, - Трамп

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США пройшли пік за кількістю нових випадків коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", про це на брифінгу заявив президент США Дональд Трамп.

Він зазначив, що стратегія країни працює, і кількість інфікованих починає знижуватися.

"Боротьба (з коронавірусом - Ред.) триває, але дані свідчать про те, що на загальнонаціональному рівні ми пройшли пік за новими випадками, - сказав Трамп.

Також він додав, що США і далі будуть працювати в цьому напрямку, щоб домогтися більшого успіху.

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Нагадаємо, що лідером за кількістю випадків заражень коронавірусом все ще залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах. Станом на ранок 16 квітня кількість померлих в США досягла 30 925, хворих - 639 055.