Слідчий поліції Шевцов, який публічно образив нардепку "Голосу" Устінову, подав на неї позов про захист честі. ДОКУМЕНТ

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Заступник керівника Головного слідчого управління Національної поліції Євген Шевцов, який допустив хамські висловлювання на адресу депутатки "Голосу" Олександри Устінової, звернувся до суду з позовом про захист честі і гідності.

Про це повідомила сама нардепка, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте заступника Головного слідчого управління поліціі Євгена Шевцова, який публічно обізвав мене "обезьяной", "тупой овцой" "умственно отсталым чучелом" та ще багатьма іншими епітетами? Обізвав за те, що я зібрала підписи депутатів, щоб провести розслідування по його можливим корупційним діям. Тоді після скандалу горе-поліціянт, вірніше висока "шишка" в поліціі, як справжній офіцер видалив свій пост (хоча подумала була, що свою сторінку в фейсбуці, а то неактивна була), а потім не повірите ... подав до мене до суду на захист честі, гідності і ділової репутаціі. Так, це не першоквітневий жарт, я сама очі 3 рази протерла, читаючи цю повістку в суд. Фото додаю", - написала Устінова.

Як повідомлялося, 2 березня студія журналістських розслідувань BIHUS.info опублікувала розслідування, яке було присвячено нерухомості дружини Євгена Шевцова - Олени Шевцової-Дегрик. Журналісти з'ясували, що в 2016 році їй було подаровано нежитлове приміщення площею 587 кв. м за адресою: вул. Шота Руставелі, 16, м Київ. Раніше воно належало бізнесмену Олексію Кікірешку, колишньому президенту футбольного клубу "Арсенал Київ". Але нерухомість була арештована через непогашені банківських кредитів Кікірешка. Потім хакери, зламавши комп'ютери приватних нотаріусів, зняли з нього арешт, після чого воно змінило кількох власників і опинилося у власності сім'ї Шевцових.

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