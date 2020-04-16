COVID-19 уже поширився на 6 міст і 8 районів Одещини. За добу три нові випадки, серед захворілих співробітниця Пенсійного фонду, - ОДА

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Станом на 9:00 16 квітня в Одесі підтверджено ще 3 випадки захворювання на коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Одеської ОДА Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Нові захворілі - 42-річна працівниця пенсійного фонду Біляївки та її 20-річний син. Раніше хворобу було виявлено в чоловіка та колеги пацієнтки. Відділення Пенсійного фонду зачинено, у приміщенні проведено санітарну обробку.

Також захворіла 54-річна мешканка Ширяївського району. Вона нещодавно повернулася в Україну з-за кордону", - повідомив він.

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За словами голови ОДА, вірус уже поширився на 6 міст та 8 районів Одещини. За даними МОЗ, пік захворюваності очікується у найближчі 2 тижні.

"Будьте відповідальними та не виходьте на вулицю без крайньої потреби. Бережіть себе й близьких", - резюмував Куций.