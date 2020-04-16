Портнов блефує, коли говорить, що результати третьої експертизи нібито підтверджують, що це умисне вбивство, - адвокат Стерненка Коломієць

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Портнов блефує, коли говорить, що результати третьої експертизи нібито підтверджують, що це умисне вбивство, - адвокат Стерненка Коломієць

Адвокат активіста Сергія Стерненка Віталій Коломієць заявив, що колишній заступник голови Адміністрації експрезидента Януковича Андрій Портнов блефує, коли говорить, що результати третьої експертизи в справі активіста нібито підтверджують, що він вчинив умисне вбивство Івана Кузнєцова.

Про це йдеться в матеріалі видання "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.

"Усі спірні моменти цієї справи створюються виключно медійно, — стверджує, зі свого боку, адвокат Стерненка Віталій Коломієць. — Для процесу їх немає. Остання заява Андрія Портнова про результати третьої експертизи, яка нібито підтверджує, що це навмисне вбивство, — блеф. Експертиза не дає відповідей на такі запитання. Вона говорить тільки про характер завданих ушкоджень, послідовність нанесення ран, положення жертви і нападника тощо", - зазначив адвокат.

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"Наші опоненти досить успішно спекулювали на двох попередніх експертизах. При цьому було опубліковано тільки результати другої експертизи (проведеної в Одесі), де стверджувалося, що деяких ран Кузнєцову завдали в горизонтальному положенні й він, миттєво знепритомнівши, не міг пробігти і кількох метрів. Однак результати найпершої експертизи, де експерт припустив протилежне: положення Кузнєцова в процесі протистояння могло змінюватися, і після заподіяння смертельного поранення він кілька десятків секунд міг чинити опір та пересуватися, — опубліковані не були. Третя експертиза, за нашою інформацією, розчарує наших опонентів ще більше. Для того, щоб це зрозуміти, варто всього лише розгорнути спеціальні методички і прочитати, що в юридичній практиці бували випадки, коли люди з пораненнями лівого шлуночка серця жили до 30 хвилин. Причому декотрих із них було врятовано. І це факти, які виключають будь-які маніпуляції", - додав Коломієць.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

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Топ коментарі
+9 Іван5
Портянка чомусь вирішив що він чахлик невмирущий, хоча історія України доводить помилковість таких думок.
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16.04.2020 11:01
+9 Гундяй Крестовоздвиженский
а до чого тут взагалі ця паскуда Портнов?
він шо, якийсь посадовець?
одне те, що якась ліва гидота лізе у розслідування, повинно викликати недовіру до слідства!
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16.04.2020 11:10
+6 Ef Df
Правильно і мужньо вчинив Стерненко, я приємно вражений, що серед нас є такі молоді люди.
Характерним є те , що вся погань сичить на нього. Вся антиукраїнська, антимайданівська рускайязичная сволота. Стерненко- це індикатор українського політикуму. Хто проти Стерненка- той проти кожного українця.

Підтимаймо Сергія Стерненка і звільнимо Україну від її ворогів!

Думаю, це- майбутній лідер нашого народу. Дай йому, Боже, здоров'я.

Дивіться Стерненка на його ютуб-каналі
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16.04.2020 11:17
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