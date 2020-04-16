Великдень саме вдома, онлайн, має зупинити поширення COVID-19, - Степанов

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Великдень саме вдома, онлайн, має зупинити поширення COVID-19, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що святкування Великодня 19 квітня вдома має зупинити поширення коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ще раз хочу підкреслити і звернутися до українців, що для нас дуже важливе святкування Великодня саме вдома, онлайн, тому що це, на нашу думку, зупинить поширення цієї хвороби в Україні", - підкреслив Степанов.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що великі скупчення людей на богослужіннях дуже небезпечні, оскільки це прямий спосіб зараження коронавірусною інфекцією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо втручатись у справи церкви, але просимо залишатися вдома на Великдень, - Степанов. ВIДЕО

Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян залишатися вдома.

Своєю чергою головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що якщо люди масово підуть на Великдень до церкви, це зведе нанівець всі досягнення карантину.

Коронавірус і карантин
карантин Великдень Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Ksenia VB
Може дійде до людей і вони не будуть легковпжиь.
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16.04.2020 11:08
+2 mihail kucherenko
Представляю какой срач начнется после всего этого, типа " мы своими мудрыми драконовскими мерами спасли нацию от вымирания" и т.д.. Надеюсь, шквал исков от потерпевших немного испортит им настроение.
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16.04.2020 11:19
+2 Ernst List
А закрыть церкви? Неужели это так сложно? Евреи своих наиболее зараженных иудаизмом головного мозга водометами поливали. А тут какая-то "гибридность" и "миролюбивый реформизм"
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16.04.2020 11:23
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