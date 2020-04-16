Великдень саме вдома, онлайн, має зупинити поширення COVID-19, - Степанов

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що святкування Великодня 19 квітня вдома має зупинити поширення коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Ще раз хочу підкреслити і звернутися до українців, що для нас дуже важливе святкування Великодня саме вдома, онлайн, тому що це, на нашу думку, зупинить поширення цієї хвороби в Україні", - підкреслив Степанов.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що великі скупчення людей на богослужіннях дуже небезпечні, оскільки це прямий спосіб зараження коронавірусною інфекцією.

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Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян залишатися вдома.

Своєю чергою головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що якщо люди масово підуть на Великдень до церкви, це зведе нанівець всі досягнення карантину.