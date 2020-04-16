Великдень саме вдома, онлайн, має зупинити поширення COVID-19, - Степанов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Ще раз хочу підкреслити і звернутися до українців, що для нас дуже важливе святкування Великодня саме вдома, онлайн, тому що це, на нашу думку, зупинить поширення цієї хвороби в Україні", - підкреслив Степанов.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що великі скупчення людей на богослужіннях дуже небезпечні, оскільки це прямий спосіб зараження коронавірусною інфекцією.
Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян залишатися вдома.
Своєю чергою головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що якщо люди масово підуть на Великдень до церкви, це зведе нанівець всі досягнення карантину.