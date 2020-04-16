МВФ підтримує збільшення Україною дефіциту Держбюджету утричі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен під час пресконференції.
"Україна сильно постраждала від пандемії. Уряд вживає заходів, які викликають дуже серйозне збільшення бюджетного дефіциту. Ми повністю це підтримуємо", - повідомив Томсен.
Він додав, що протягом останніх декількох років Україна, в рамках співпраці з МВФ, серйозно скоротила дефіцит державного бюджету, тому зараз вона досягла макроекономічної стабільності.
Нагадаємо, 13 квітня, Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.
Так, решение распространяется на Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Коморские Острова, Йемен, ДР Конго, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновые Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, ЦАР и Чад.
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