МВФ підтримує збільшення Україною дефіциту Держбюджету утричі

2405

У Міжнародному валютному фонді повідомили, що підтримують зміни в державний бюджет України на 2020 рік, якими збільшили дефіцит бюджету до майже 300 млрд грн або втричі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен під час пресконференції.

"Україна сильно постраждала від пандемії. Уряд вживає заходів, які викликають дуже серйозне збільшення бюджетного дефіциту. Ми повністю це підтримуємо", - повідомив Томсен.

Він додав, що протягом останніх декількох років Україна, в рамках співпраці з МВФ, серйозно скоротила дефіцит державного бюджету, тому зараз вона досягла макроекономічної стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансування систем охорони здоров'я та бізнесу, підготовка до відновлення, - МВФ представив план порятунку глобальної економіки

Нагадаємо, 13 квітня, Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.