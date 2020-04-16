МВФ підтримує збільшення Україною дефіциту Держбюджету утричі

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МВФ підтримує збільшення Україною дефіциту Держбюджету утричі

У Міжнародному валютному фонді повідомили, що підтримують зміни в державний бюджет України на 2020 рік, якими збільшили дефіцит бюджету до майже 300 млрд грн або втричі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен під час пресконференції.

"Україна сильно постраждала від пандемії. Уряд вживає заходів, які викликають дуже серйозне збільшення бюджетного дефіциту. Ми повністю це підтримуємо", - повідомив Томсен.

Він додав, що протягом останніх декількох років Україна, в рамках співпраці з МВФ, серйозно скоротила дефіцит державного бюджету, тому зараз вона досягла макроекономічної стабільності.

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Нагадаємо, 13 квітня, Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

Бюджет-2020
держбюджет МВФ
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Топ коментарі
+4 Артм Воронцов
мвф говорит что большая дырка в бюджете лучше кучи напечатаных фантиков и дикой инфляции...
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16.04.2020 11:26
+4 Маркиз
МВФ списал часть долгов 25 беднейших стран

Так, решение распространяется на Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбию, Гвинею, Гвинею-Бисау, Коморские Острова, Йемен, ДР Конго, Либерию, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновые Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, ЦАР и Чад.

Хотите увидеть в этом списке Украину?
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16.04.2020 11:44
+2 Anatoliy A 006b9dda
Зебилы,кто отдавать то будет,занятые и просранные вашим тупым выбором деньги? Ситуация остаться в долгах и в жопе всех устраивает? Похоже у тимошенко наметился конкурент по заниманию и просеранию денег.
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16.04.2020 11:29
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