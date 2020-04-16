Власники "Росток-Холдингу" врегулювали конфлікт

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Конфлікт всередині групи компаній "Росток-Холдинг" врегульовано і він залишився в минулому.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на генерального директора ГК Андрія Шваба. Згідно з досягнутими домовленостями, Яків Грибов увійшов до складу акціонерів Rostok Agroinvest Limited з часткою 49,9%, ще 49,9% - у Віктора Купавцева, 0,2% - у Віктора Киянівського. До конфлікту він був одним із власників холдингу з часткою 30%, інші 70% належали Купавцеву. Після перерозподілу часток разом зі зменшенням частки акцій на користь Киянівського було виділено кілька підприємств групи в Ічнянському регіоні Чернігівської області з земельним банком близько 11,3 тис. га.

"На сьогодні група компаній складається з ряду підприємств. Кіпрська холдингова компанія Rostok Agroinvest Limited має двох основних бенефіціарів. Це Яків Грибов і Віктор Купавцев. Обидва мають по 49,9% акцій. Кіпрська компанія володіє українською холдинговою компанією ТОВ "Росток-Холдинг", якій, у свою чергу, належить кілька інших українських агропідприємств", - цитується в повідомленні на сайті агрохолдингу в середу її гендиректор.

Дозвіл Антимонопольного комітету України на збільшення частки Samoran Investments Limited, кінцевим бенефіціаром якої є Грибов, в групі компаній "Росток-Холдинг" до 49,9% акцій було отримано 9 квітня 2020 року

"Яків Грибов виступає бенефіціаром компанії Nemiroff. Наявність одного і того ж вигодоодержувача в двох різних бізнесах жодним чином не шкодить компаніям, навпаки, дозволяє ділитися досвідом і застосовувати інноваційні напрацювання в системі управління бізнесом. Що стосується операційної діяльності, то компанія Nemiroff не матиме ставлення до цієї групи компаній "Росток-Холдинг", - пояснили в агрохолдингу.

За його інформацією, в результаті реорганізації шляхом виділення частини підприємств Ічнянського регіону на користь Кияновського, а також внаслідок продажу віддалених ділянок земель, під керуванням ГК "Росток-Холдинг" залишається близько 35 тис. га.

"Це Новгород-Сіверський регіон Чернігівської області з банком землі близько 13 тис. га і елеватором на 27 тис. тонн зберігання, а також Глухівський регіон Сумської області з банком землі близько 22 тис. га і елеваторні потужності на 46,5 тис. тонн зберігання, які ми плануємо збільшити до 72 тис. тонн зберігання до середини осені цього року", - зазначили в групі.