Обмін полоненими відбувається у форматі "всіх на всіх", забираємо всіх українців, без винятку, - Єрмак

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Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що програма обміну "всіх на всіх" працює ефективно і в цілодобовому режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

За його словами, взаємні звільнення - це завжди дуже копітка робота. Є багато спірних моментів, які потребують ретельного опрацювання.

"Хочу підкреслити: взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх". Ми забираємо усіх громадян України. Без винятку. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян. Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії", - зазначив Єрмак.

Єрмак зазначив, що програма обміну "всіх на всіх" працює ефективно і в цілодобовому режимі.

"Постійно працюють погоджувальні комісії, перевіряються усі заяви родичів. Миттєво вносяться будь-які корективи. Все це - заради українців, яких маємо витягнути з пекла полону", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що розпочався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають у полоні в ОРДЛО, повертаються.

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