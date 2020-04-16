МОЗ запускає інформаційну кампанію щодо здачі донорської крові в умовах карантину, - Степанов

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство запускає інформаційну кампанію щодо здачі донорської крові в умовах карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив Степанов під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, його попросили прокоментувати, як за умови карантину уряд або МОЗ збираються вирішити проблему здачі донорами крові, щоб не наражати людей на небезпеку.

"Що стосується донорів. Дійсно, в умовах карантину у нас виникла певна проблема, і ми вважаємо, що треба терміново активізуватися з вирішення цієї проблеми щодо забезпечення здачі крові в донорських центрах", - сказав Степанов.



За його словами, він звернувся до голів обласних державних адмінстрацій, "щоб була проведена, з одного боку, відповідна роз'яснювальна робота, а з іншого боку, забезпеченість прийому крові у відповідних центрах. Але щоб ця забезпеченість була максимально витримана в умовах карантину щодо осіб, які здають кров".

Міністр зазначив, що під час здачі крові треба практично обмежити контактування осіб.

"Ми запускаємо відповідну інфомаційну кампанію щодо здачі крові", - підкреслив Степанов.

Також він прокоментував питання про забезпечення людей з рідкісними захворюваннями необхідними ліками в умовах припинення авіа- та іншого сполучення на тлі пандемії COVID-19.

"Міністерство охорони здоров'я працює з нашими імпортерами, які постачають щодо кожного конкрентного випадку, яким чином нам привезти ці лікарські засобами, яким чином забезпечити, щоб пацієнти, які хворі на ті чи інші захворювання, були забезпечені цими лікарськими засобами", - додав Степанов.

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