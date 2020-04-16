"Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують", - Резніков про формат обміну "всіх на всіх"

1895

У списках на обмін на цей момент перебуває близько 200 людей, проте точну кількість утримуваних можна встановити тільки після повної верифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, в рамках обміну "всіх на всіх" Україна готова обмінюватися без будь-яких умов.

"Сьогодні відбувається один з етапів обміну "всіх на всіх". Ця формула означає, що ми готові обмінюватися без якихось застережень і умов. Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують. Тому що для нас важливіше життя, свобода і здоров'я кожного громадянина України, який хоче повернутися додому", - уточнив він.

За словами Резнікова, зараз йдеться про близько 200 осіб, які підлягають цьому обміну. Однак на сьогодні є ще велика кількість людей, які перебувають у статусі "зниклі безвісти".

Також читайте: Обмін полоненими відбувається у форматі "всіх на всіх", забираємо всіх українців, без винятку, - Єрмак

"Ми запитуємо ту сторону, але не отримуємо підтвердження, що людина перебуває на тимчасово окупованій території. Іноді буває, що ця людина вже, на жаль, нежива. Тому точну кількість можна назвати тільки після верифікації, в тому числі тих останків, які є після бойових дій, що почалися в 2014 році в зв'язку з агресією Російської Федерації, нападом на Україну", - пояснив віцепрем'єр.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що почався етап обміну полоненими, 19 українців, які перебувають у полоні ОРДЛО, повертаються.