За добу кількість випадків COVID-19 на Київщині зросла до 234, серед захворілих 14 дітей. Найбільше заражених у Києво-Святошинському районі, - ОДА

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За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 08.00 16 квітня 2020 року офіційно підтверджено 234 випадки захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 4 нових випадки коронавірусної хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Так, в Обухівському районі - 43 (20 - смт Козин, 4 - с. Романків, 8 - м.Українка, 10 – м. Обухів, 1 - с. Красна Слобідка); в Києво-Святошинському районі - 77 (11 - с. Софіївська Борщагівка, 8 - Крюківщина, 20 – м. Вишневе, 9 – м. Боярка, 5 - с. Гатне, 5 - с. Лісники, 4 - с. Святопетрівське, 4 - с. Дмитрівка, 2 - с. Тарасівка, 2 - с. Чайки, 1 - с. П. Борщагівка, 1 - с. Кременище, 2 - Білогородка, 1 - Капітанівка, 1 - с. Нове, 1 с. Гнатівка) ; 3 - в Білоцерківському районі; 3 - в Бориспільському районі, (2 - с. Гнідин, 1 - с. Воронков); 7 - в Броварському районі, (с. Зазим'я, Княжичі по 2 випадки, смт Калита - 1 випадок, Требухів 1, Погреби - 1); 3 - в Бородянському районі; 5 - Васильківському районі; 5 - в Макарівському районі; 3 - в Переяслав-Хмельницькому районі; 2 - в Миронівському районі; 6 Ставищенському районі; 10 – м. Біла Церква, 10 – м. Бровари; 12 – м. Бориспіль; 7 – м. Буча; 2 – м. Васильків; 6 – м. Вишгород; 12 – м. Ірпінь; 4 - м.Фастів; 2 – м. Гостомель; 3 - у м. Кагарлик, 2 – м. Переяслав; по одному - в Баришівському районі, Іванківському районі, Поліському районі, Рокитнянському районі; смт Бородянка; смт Ворзель, смт Коцюбинське, смт Ставище, смт Рокитне, м. Іванків.

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З них на стаціонарному лікуванні - 69 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 165 осіб.

Серед захворілих 14: 3 – смт Козин ; 1 – Обухів; 1 – с. Лісники; 1 – с. Гатне; 1 – с. С. Борщагівка; 1– м. Бориспіль, 2 – м. Ірпінь; 1- Поліський район, 1 – м. Фастів, 1 – м. Бровари, 1 – Васильківський р-н.

Одужали по області 14 осіб.

За час пандемії померло – 9 людей: 4 випадки – Києво-Святошинський район (Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка); 1 випадок – Макарівський район (с. Мостище), 1 випадок – м. Біла Церква, 1 випадок – м. Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок – Ставищенський район.

За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторній центр надійшло 930 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 111 повідомлень про підозру.

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Встановлено медичне спостереження за 2426 контактними особами.