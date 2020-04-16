COVID-19: влада Японії планує запровадити надзвичайний стан по всій країні

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COVID-19: влада Японії планує запровадити надзвичайний стан по всій країні

Влада Японії планує запровадити надзвичайний стан по всій країні в зв'язку зі збільшенням кількості виявлених випадків зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє NHK.

Раніше режим надзвичайної ситуації поширювався на Токіо і шість префектур, його оголосили до 6 травня.

"Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан через коронавірус на всю країну", - йдеться в повідомленні.

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За даними японського Міністерства охорони здоров'я, 16 квітня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом перевищила 8,7 тис. осіб. За добу було виявлено 549 нових випадків. Крім того, 712 заражень були виявлені на круїзному лайнері Diamond Princess. Померла в Японії 191 особа, в тому числі 13 осіб - на круїзному судні.

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Коронавірус і карантин
карантин Японія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Да-это-я
Журналісти бля, ви маєте оприділитися - в японії надзвичайний стан буде, чи ситуація?
Недарма ця професія найдавніша, як і професія шльондри.
Немає мізків, весь розум сконцентрований в кишені, або в в....!
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16.04.2020 12:14
+2 Маркиз
Одессочка, Привозик, в стране карантин. 11 апреля 2020

COVID-19: власти Японии планируют ввести чрезвычайное положение по всей стране - Цензор.НЕТ 7693

Это отличная тактика, знаете. Нет тестов - нет статистики, долбо...ы ходят непугаными.
Vlada Yaroslavska

За даними Держприкордонслужби, з 6 по 11 квітня в Україну повернулися більше 33 тисяч людей.
З них на тричі оголошену обов'язковою (!!) обсервацію відправилися... 197 людей.

Решта людей поїхали додому під "чеснеслово", на самоізоляцію.
Це порушення?
Так.
Адже запроваджена обов'язкова умова для повернення в Україну. Після перетину кордону будь-яким видом транспорту - літаком, автотранспортом чи пішки - громадяни зобов'язані пройти обов'язкову двотижневу обсервацію.
Цікаво, що ця норма запроваджена як обов'язкова 3 рази:
- з 29 березня, так проголосив Президент
- з 2 квітня, це постанова Уряду
- з 6 квітня, це знову постанова Уряду
Якщо рахувати від 29 березня (дати яку проголосив Президент), то без обов'язкової обсерваціі повернулось майже 70 000 людей.
Не дивно, що люди, які всеж потрапили в обсервацію, обурюються.
Така в нас "обов'язкова обсервація".

Дивно, що про це нема жодної публікації в ЗМІ.
Александр Лиев

https://ibigdan.livejournal.com/24963145.html
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16.04.2020 12:22
+2 Да-это-я
«Мы хотим преодолеть этот кризис как можно быстрее в экономическом плане»,- заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Навіть австріяки, котрі мають такі запаси "сала", що навіть нам у сні не з"являлися, навіть вони думають про економіку СВОЄЇ країни!
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16.04.2020 12:38
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