COVID-19: влада Японії планує запровадити надзвичайний стан по всій країні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє NHK.
Раніше режим надзвичайної ситуації поширювався на Токіо і шість префектур, його оголосили до 6 травня.
"Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан через коронавірус на всю країну", - йдеться в повідомленні.
За даними японського Міністерства охорони здоров'я, 16 квітня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом перевищила 8,7 тис. осіб. За добу було виявлено 549 нових випадків. Крім того, 712 заражень були виявлені на круїзному лайнері Diamond Princess. Померла в Японії 191 особа, в тому числі 13 осіб - на круїзному судні.
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Недарма ця професія найдавніша, як і професія шльондри.
Немає мізків, весь розум сконцентрований в кишені, або в в....!
Это отличная тактика, знаете. Нет тестов - нет статистики, долбо...ы ходят непугаными.
Vlada Yaroslavska
За даними Держприкордонслужби, з 6 по 11 квітня в Україну повернулися більше 33 тисяч людей.
З них на тричі оголошену обов'язковою (!!) обсервацію відправилися... 197 людей.
Решта людей поїхали додому під "чеснеслово", на самоізоляцію.
Це порушення?
Так.
Адже запроваджена обов'язкова умова для повернення в Україну. Після перетину кордону будь-яким видом транспорту - літаком, автотранспортом чи пішки - громадяни зобов'язані пройти обов'язкову двотижневу обсервацію.
Цікаво, що ця норма запроваджена як обов'язкова 3 рази:
- з 29 березня, так проголосив Президент
- з 2 квітня, це постанова Уряду
- з 6 квітня, це знову постанова Уряду
Якщо рахувати від 29 березня (дати яку проголосив Президент), то без обов'язкової обсерваціі повернулось майже 70 000 людей.
Не дивно, що люди, які всеж потрапили в обсервацію, обурюються.
Така в нас "обов'язкова обсервація".
Дивно, що про це нема жодної публікації в ЗМІ.
Александр Лиев
https://ibigdan.livejournal.com/24963145.html
Навіть австріяки, котрі мають такі запаси "сала", що навіть нам у сні не з"являлися, навіть вони думають про економіку СВОЄЇ країни!