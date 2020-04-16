Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун

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Ексглава МОЗ Уляна Супрун закликала українців не нехтувати миттям рук в умовах епідемії коронавірусу.

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще раз наголошую, маска — це не панацея. Вона діє лише коли нею правильно користуватися, а також не захистить від вірусу, особливо, якщо брудними руками торкатися свого обличчя або тієї ж маски", - зазначила Супрун.

Колишня керівниця МОЗ підкреслила велику важливість вже зараз звикати ретельно і часто мити руки, адже вірус відразу ж не зникне разом із завершенням карантинних заходів.

Інший спосіб, яким користуються багато для захисту від вірусу - це регулярне носіння одноразових рукавичок. Супрун розвіяла міф про цю "броню від коронавірусу" і пояснила, чому носити рукавички може бути небезпечно.

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При тривалому носінні рукавичок, без частої зміни і миття рук, бактерії на шкірі швидко розмножуються завдяки теплому вологому середовищу, адже в рукавичках руки більше пітніють. Якщо рукавички рвуться або знімаються неправильно, існує ризик, що всі патогенні мікроорганізми, які накопичилися на них, опиняться на руках або ж поверхнях. Носіння рукавичок може створювати помилкове відчуття безпеки і ілюзію чистоти, що збільшує ймовірність ігнорування інших важливих заходів - особливо, миття рук.

Крім того, під час носіння рукавичок важливо пам'ятати про поняття перехресного забруднення, додає Супрун.

"Уявіть ситуацію: ви одягаєте рукавички виходячи з дому, в них натискаєте кнопки у ліфті, відчиняєте двері у під’їзді, заходите у супермаркет, торкаєтеся там продуктів та різних поверхонь, а потім тими ж рукавичками торкаєтеся свого одягу, телефону чи гаманця, сідаєте в авто і так далі. Лише по приходу додому, ви можете зняти рукавички безпечно і помити руки. За цей час на них накопичується безліч мікроорганізмів, які дуже легко перенести на все, до чого ви торкаєтеся. І навіть до свого обличчя", - написала ексглава МОЗ.

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"Пам'ятайте, що без миття рук і правильного використання рукавичок носити їх не має сенсу", - резюмувала Супрун.





