Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку ще п'яти суддів. СПИСОК

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Вища рада правосуддя задовольнила заяви про відставку ще п'яти суддів. СПИСОК

Масові звільнення суддів тривають. Сьогодні на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали про звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв'язку з поданням заяв про відставку.

Про це повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікацій ВРП, передає Цензор.НЕТ.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Фрич Марію Миколаївну – з посади судді господарського суду Івано-Франківської області;

Стеганцова Сергія Михайловича – з посади судді Шевченківського районного суду Харківської області;

Ніколаєнко Ірину Вікторівну – з посади судді Київського районного суду міста Харкова;

Якименко Тетяну Олександрівну – з посади судді Котелевського районного суду Полтавської області;

Кофанова Андрія Валентиновича – з посади судді Вільнянського районного суду Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судді масово йдуть у відставку: ВРП задовольнила відразу 17 заяв

Водночас Вища рада правосуддя відклала розгляд матеріалів щодо звільнення Тищенко Лариси Іванівни з посади судді Гадяцького районного суду Полтавської області, оскільки суддя надіслала заяву з проханням відкласти розгляд її заяви про відставку.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 9 квітня цього року Вища рада правосуддя задовольнила відразу 17 заяв про відставку суддів, серед них переважно судді апеляційних судів.

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