Від сьогодні посилено контроль на в'їздах до Києва, - Кличко

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Від сьогодні посилено контроль на в'їздах до Києва, - Кличко

Від сьогодні, 16 квітня, посилено контроль на в'їздах до столиці. Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва вимірюють температуру.

Про це повідомив під час брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми встановили 9 пропускних пунктів, де всі авто, що прямують у місто, перевірятимуть медики та правоохоронці. Такі суворі обмеження зумовлені тим, що, за прогнозами медиків, після свят може відбутися різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Щоб упередити такий сценарій, щоб не допустити колапсу в лікарнях, ми запроваджуємо такі обмежувальні заходи. Я звертаюся, зокрема, до керівників підприємств, до роботодавців: у найближчі кілька днів максимально забезпечити дистанційну роботу працівників", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що у святкові дні посилену службу в столиці нестимуть правоохоронці. Контролюватимуть дотримання правил обмежень у публічних місцях, парках та скверах, біля храмів.

"Я звертаюся до киян та всіх українців: не їдьте без нагальної потреби нікуди на свята. Не йдіть до церкви, не гуляйте в парках! Це - ваша безпека і ваше життя!", - зауважив Кличко..

Читайте на "Цензор.НЕТ": 32 підтверджені випадки COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом захворіли 644 особи, - Кличко

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Геракл Платонович
Короче ЧМЫРДЯ которые до этого имели контакт с тысячами людей будут лезть к вам в машину!)))
Бинго...у вас нет Короновируса?)))
Теперь он будет!)))
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16.04.2020 12:24
+2 Роман Самойленко a21e0f24
дблблдь
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16.04.2020 12:22
+1 Николай Тесля 2d4d7d57
Гудбай Америка!Да здравствует Пхеньян!
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16.04.2020 12:23
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