COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Дніпровському районах. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський - +2
- Дарницький - +9
- Деснянський - +1
- Дніпровський - +8
- Оболонський - +2
- Печерський - +4
- Подільський – 0
- Святошинський - +2
- Солом'янський - +1
- Шевченківський - +3
Водночас нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 184. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 67 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 105, у Шевченківському - 67, Голосіївському - 47, Оболонському - 33, Подільському - 28, Дніпровському - 46, Деснянському - 40.
Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 25.