Розглядається питання закриття Іонинського монастиря на карантин, ще 32 служителі Лаври перевіряються на COVID-19, - Кличко

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Розглядається питання закриття Іонинського монастиря на карантин, ще 32 служителі Лаври перевіряються на COVID-19, - Кличко

Ще 32 служителі Києво-Печерської лаври перевіряють на коронавірус. У них медики взяли зразки на ПЛР-тести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києво-Печерській лаврі, яку закрили на карантин, тривають протиепідемічні заходи. Також медики контролюють стан хворих з легкою формою вірусу, які лікуються на самоізоляції на території Лаври. Усіх служителів оглядають щодня. За необхідності – госпіталізують. Вчора відібрали ще 32 зразки на тестування. І відправили їх у лабораторію. Результати тестів мають бути сьогодні, - розповів він.

Кличко також повідомив, що є випадки захворювань і в Іонинському монастирі.

"Там сьогодні працюють санітарні лікарі і ми розглядаємо питання закриття його на карантин", - додав він

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Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко Лавра церква COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Лариса fb3d953c
Да, нужен карантин. А потом нужно отдать Лавру в украинский патриархат, так как Московский намеренно разносит инфекцию и вредит людям.
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16.04.2020 12:51
+2 Совестно за Брата
Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/0/0/11170007.jpg
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16.04.2020 12:53
+1 Alex NV
вони ще думають.
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16.04.2020 12:53
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