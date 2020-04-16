Розглядається питання закриття Іонинського монастиря на карантин, ще 32 служителі Лаври перевіряються на COVID-19, - Кличко

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Ще 32 служителі Києво-Печерської лаври перевіряють на коронавірус. У них медики взяли зразки на ПЛР-тести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києво-Печерській лаврі, яку закрили на карантин, тривають протиепідемічні заходи. Також медики контролюють стан хворих з легкою формою вірусу, які лікуються на самоізоляції на території Лаври. Усіх служителів оглядають щодня. За необхідності – госпіталізують. Вчора відібрали ще 32 зразки на тестування. І відправили їх у лабораторію. Результати тестів мають бути сьогодні, - розповів він.

Кличко також повідомив, що є випадки захворювань і в Іонинському монастирі.

"Там сьогодні працюють санітарні лікарі і ми розглядаємо питання закриття його на карантин", - додав він

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